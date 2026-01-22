Российские ПВО сбили 17 беспилотников за три часа

Накануне вечером — с 20:00 до 23:00 мск — российские средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Восемь беспилотников сбили на территории Краснодарского края. Шесть БПЛА были уничтожены над Азовским морем, два — над Черным морем и еще один — над Крымом.

На Кубани при налете погибли трое человек, пострадали — восемь, сообщали в местном оперативном штабе. В поселке Волна Темрюкского района горят портовые терминалы, заявлял губернатор региона Вениамин Кондратьев. К ликвидации последствий привлекли больше 90 человек и 29 единиц техники.