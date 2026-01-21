В Астрахани ночью 21 января обещают 17-градусный мороз

Похолодание отступает от Астраханской области. В МЧС региона рассказали, что ЧС техногенного характера не ожидается.

Астраханский ЦГМС обещает 21 января в области облачную погоду, небольшой и умеренный снег, на дорогах — гололедицу. Ветер западный, юго-западный — скорость 4–9 м/с. Если вчера было до 25°С, сегодня ночью ожидается -14...-9°С (на юге до 18°С), днем -9...-4°С.

В Астрахани температура составит -17...-15°С ночью и -7...-5°С. Облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 4–9 м/с.

Дарья Васенина