В Астрахани ночью 21 января обещают 17-градусный мороз
Похолодание отступает от Астраханской области. В МЧС региона рассказали, что ЧС техногенного характера не ожидается.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Астраханский ЦГМС обещает 21 января в области облачную погоду, небольшой и умеренный снег, на дорогах — гололедицу. Ветер западный, юго-западный — скорость 4–9 м/с. Если вчера было до 25°С, сегодня ночью ожидается -14...-9°С (на юге до 18°С), днем -9...-4°С.
В Астрахани температура составит -17...-15°С ночью и -7...-5°С. Облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 4–9 м/с.