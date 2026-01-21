В Волгоградской области резко потеплело

Температура воздуха выросла за сутки в Волгоградской области на 12 градусов. МЧС предупредило о сохранении гололедицы.

Метеорологи волгоградского ЦГМС прогнозируют 21 января в области небольшой, местами умеренный снег, на дорогах — гололед и гололедицу. Ночью -13...-8°С (при прояснении до -18°С, вчера было до -25°С), днем -10...-5°С. Ветер юго-западный — скорость 3–10 м/с.

В Волгограде -9...-6°С (Gismeteo). Ветер западный, юго-западный — скорость 2–4 м/с, порывы до шести. Пасмурно, во второй половине дня обещают снег.

Дарья Васенина