Путин о приглашении в «Совет мира», покупке Гренландии и переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вступить в «Совет мира», рассказал о прогрессе в переговорах с Вашингтоном по Украине и отметил, что Соединенные Штаты «потянут» покупку Гренландии. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин



О «Совете мира»

Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности.

МИД РФ изучит поступившее предложение присоединиться к «Совету мира», проконсультируется с союзниками, после чего Москва даст ответ.

В предложении Трампа образовать «Совет мира» речь идет прежде всего об урегулировании на Ближнем Востоке и поиске решения палестинского вопроса.

Главное, чтобы процесс по Газе благоприятно сказался на урегулировании ближневосточного конфликта.

Пожелания палестинцев должны быть учтены при реконструкции сектора Газа. У РФ особые отношения с палестинским народом.

РФ готова направить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных в США средств.

22 января обсужу вопрос возможного использования замороженных российских активов с президентом Палестины Аббасом и американской делегацией.

Об Украине

Уиткофф и Кушнер 22 января приедут в Москву для продолжения диалога по Украине.

Оставшиеся средства из российских замороженных активов в США можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Такая возможность также обсуждается с представителями администрации США.

О Гренландии