Путин о приглашении в «Совет мира», покупке Гренландии и переговорах по Украине
Путин: РФ готова направить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных в США средств
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вступить в «Совет мира», рассказал о прогрессе в переговорах с Вашингтоном по Украине и отметил, что Соединенные Штаты «потянут» покупку Гренландии. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О «Совете мира»
- Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности.
- МИД РФ изучит поступившее предложение присоединиться к «Совету мира», проконсультируется с союзниками, после чего Москва даст ответ.
- В предложении Трампа образовать «Совет мира» речь идет прежде всего об урегулировании на Ближнем Востоке и поиске решения палестинского вопроса.
- Главное, чтобы процесс по Газе благоприятно сказался на урегулировании ближневосточного конфликта.
- Пожелания палестинцев должны быть учтены при реконструкции сектора Газа. У РФ особые отношения с палестинским народом.
- РФ готова направить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных в США средств.
- 22 января обсужу вопрос возможного использования замороженных российских активов с президентом Палестины Аббасом и американской делегацией.
Об Украине
- Уиткофф и Кушнер 22 января приедут в Москву для продолжения диалога по Украине.
- Оставшиеся средства из российских замороженных активов в США можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.
- Такая возможность также обсуждается с представителями администрации США.
О Гренландии
- То, что происходит с Гренландией, нас не касается, но у нас есть опыт решения подобных вопросов с США на примере продажи Аляски.
- Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии.
- У Дании уже есть опыт продажи территорий США.
- США «потянут» покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми за которые Россия продала Аляску. Вашингтон сможет купить остров и за $1 млрд.
- Стоимость Гренландии могла бы составить $200–$250 млн.