Курс доллара. Прогноз на 22–23 января

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В ближайшие дни рубль может продолжить укрепляться На валютном рынке сложилась совокупность факторов, которые способствуют укреплению рубля. Среди них — высокие цены на нефть (марка Brent в среду превысила $65 за баррель), продажа валюты регулятором, ожидания геополитической разрядки и приближение даты уплаты единого налогового платежа (28 января). В ближайшие дни курс может продолжить укрепляться, приближаясь к декабрьским максимумам 2025 года в направлении уровня 76 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Пока валюта не находит спроса со стороны импортеров Рубль стабилен. Дефицит бюджета вынуждает Минфин продавать больше валюты для покрытия дефицита бюджета. Ее чистые продажи на месяц вперед составят 17 млрд руб. против 14 млрд руб. до середины января. Пока валюта не находит спроса со стороны импортеров. Опустевшие после распродаж склады надо чем-то пополнять. Импортерам было бы логично произвести закупки до китайского Нового года, до него остается месяц. Краткосрочный прогноз — 77–79 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Тренд к укреплению рубля сформировался уже с начала текущего года Триггером для выраженного укрепления рубля в среду стали новости о прогрессе мирных переговоров и встрече представителей переговорной группы от США с президентом России 22 января. Однако тренд к укреплению рубля сформировался уже с начала текущего года и, по нашему мнению, основан на фундаментальных факторах — сезонном снижении спроса импортеров на валюту, который подкреплен охлаждением внутреннего спроса. Также определенное влияние на укрепление рубля оказало повышение объема продаж валюты Банком России и усиление предложения валюты со стороны экспортеров, нарастающее по мере приближения граничных сроков уплаты налогов (28 января). До конца недели мы по-прежнему видим пространство для укрепления рубля и ждем тестирования нижней границы текущего торгового диапазона (11 руб. за юань). С учетом наблюдаемого устойчивого укрепления юаня к доллару США, а также описанных внутренних факторов курс рубля к американской валюте может закрепиться ниже 77 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Дисконты на российскую нефть остаются высокими Российская валюта торгуется вблизи локальных максимумов по отношению к доллару. Увеличение совокупных объемов продажи валюты со стороны Минфина и ЦБ поддерживает рубль, минимизируя влияние прочих факторов. В то же время дисконты на российскую нефть остаются высокими, равно как и показатель объемов нефти, находящейся на танкерах на воде. Все это создает предпосылки для возможного давления на рубль, которое может проявиться уже в конце текущего месяца.