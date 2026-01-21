В Пензенской области продолжается похолодание

В Пензенской области температура опустилась за сутки на один—два градуса. В региональном МЧС напоминают о возможности ДТП и коммунальных аварий.

По данным Приволжского УГМС, 20 января в Пензенской области -15...-10°С ночью и -9...-4°С днем. Ветер слабый. Облачно, местами умеренный снег. МЧС предупреждает о возможных обрывах ЛЭП из-за изношенности сетей, а также ДТП и заторах на дорогах из-за снега.

В Пензе ожидается -13...-11°С ночью и -8...-6°С днем. Ветра почти не будет. Облачно, небольшой снег.

Дарья Васенина