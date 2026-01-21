Видимость до 500 метров обещают на дорогах Саратовской области

21 января в Саратовской области обещают температуру до 15°С. Региональное МЧС предупредило местных жителей о сильном тумане.

Метеорологи Приволжского УГМС прогнозируют сегодня в Саратовской области туман с видимостью 500 м, небольшой снег и гололед на дорогах. МЧС напоминает о сохранении угрозы возникновения аварий ЖКХ и ДТП. В регионе обещают температуру -15...-10°С ночью и -11...-6°С днем. Ветер западный — скорость 2–7 м/с.

В Саратове -12...-10°С ночью и -9...-7°С днем. Ветер западный, 2–7 м/с. Облачно, временами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Дарья Васенина