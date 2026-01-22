Авторынок в России впервые за десять лет сократился в деньгах

По итогам 2025 года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в денежном выражении сократился на 7,8%, до 13,8 трлн руб., следует из данных РОАД. Это первое падение емкости рынка в деньгах с 2015 года, несмотря на рост цен как на новые, так и на подержанные машины.

Сегмент новых автомобилей просел сильнее всего: его объем снизился на 18,4%, до 4,61 трлн руб., тогда как рынок машин с пробегом сократился на 1,4%, до 9,18 трлн руб. Средняя цена нового автомобиля в 2025 году выросла на 6%, до 3,54 млн руб., с пробегом — на 4%, до 1,35 млн руб., однако удорожание не смогло компенсировать падение продаж в штуках.

Эксперты объясняют динамику снижением физического спроса, изменением структуры продаж и укреплением рубля, которое сдерживало рост цен. В 2026 году участники рынка ожидают восстановления емкости авторынка в деньгах на фоне умеренного роста продаж и возможного ослабления национальной валюты.

