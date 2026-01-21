Президент Палестины прибыл в Москву с двухдневным визитом

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с двухдневным визитом. Об этом сообщило государственное палестинское агентство WAFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На 22 января запланирована встреча господина Аббаса с президентом России Владимиром Путиным, пишет агентство. Во время визита Махмуд Аббас также примет арабских послов, аккредитованных в РФ, сообщило WAFA.

«Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на последних политических событиях и ситуации на палестинских территориях, включая усилия по облегчению страданий палестинского народа и продвижению восстановления»,— указано в публикации. Во время переговоров также обсудят тему предотвращения перемещения населения Палестины и аннексии, прекращения расширения израильских поселений и насилия с их стороны, сообщило агентство.

Президенты также обсудят пути развития двусторонних отношений и укрепления исторических дружеских связей между руководством и народами обеих стран, пишет WAFA. Кроме того, на переговорах рассмотрят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, указано в сообщении.

О том, что Махмуд Аббас будет находиться в России с 21 по 22 января, сегодня также сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российско-палестинские переговоры состоятся завтра.

В предыдущий раз Владимир Путин принял Махмуда Аббаса в мае 2025 года. Президент России тогда выразил обеспокоенность обострением ситуации в секторе Газа. Стороны обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта.