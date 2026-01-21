Силы ПВО за два часа сбили 52 дрона ВСУ над югом России

В период с 18:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в сводке Минобороны.

Большая часть дронов была сбита над акваторией Азовского моря — 36 аппаратов. Еще восемь уничтожены над Черным морем, четыре — над территорией Республики Крым и столько же — над Краснодарским краем.

В ночь на 21 января дроны ВСУ также атаковали Республику Адыгею, Краснодарский край, а также Брянскую и Белгородскую области. В результате налета погибли пять человек, еще 13 получили ранения, в том числе двое детей. Сообщается о возгорании жилого дома и Афипского нефтеперерабатывающего завода.