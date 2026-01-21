В убившей генерала Кириллова бомбе находилось 1,5 тыс. шариков для рогатки

Смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова наступила от 132 телесных повреждений. Они были нанесены в основном стальными шариками для стрельбы из рогатки, которые использовались в бомбе в качестве поражающих элементов, стало известно «Ъ». Всего в бомбе было 1,5 тыс. шариков.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в Москве. Утром в тот день исполнитель оставил у подъезда электросамокат, к рулевой колонке которого был прикреплен пакет с дистанционно управляемой бомбой. Взрыв прогремел в 6:03 мск, когда генерал с помощником шли к ожидавшему их автомобилю.

Следственный комитет России (СКР) установил, что генерал стал жертвой заговора неустановленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Убивая военачальников, они пытались посеять панику и страх среди населения и в конце концов остановить специальную военную операцию.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению исполнителя теракта гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова. Его сообщникам Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву суд назначил 25 лет, 22 года и 18 лет строгого режима.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело генерала предстало в деталях».