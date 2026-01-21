«Крылья Советов» погасят оставшуюся часть долга перед компанией «РТ-Капитал»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обязался погасить оставшуюся задолженность перед компанией «РТ-капитал» до обращения последней в арбитражный суд с иском о признании клуба банкротом. Об этом заявил председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В среду стало известно, что дочерняя структура «Ростеха» «РТ-Капитал» подала иск о взыскании 145,6 млн рублей с футбольного клуба «Крылья Советов». На данный момент иск не принят к производству.

В январе 2025 года «РТ-Капитал» обращался в суд с требованием взыскать с клуба долг в размере 897 млн рублей. Согласно информации, срок погашения задолженности истек в 2016 году. Компания подтверждала долг перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» участвовать в чемпионате страны.

В июле прошлого года суд вынес решение о взыскании с клуба 923 млн руб., включая основной долг и проценты. «Крылья Советов» обжаловали это решение, но апелляция была отклонена. В декабре 2025 года клуб выплатил 535 млн руб. долга.

Андрей Сазонов