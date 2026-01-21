Бизнес-класс стали чаще выбирать на зарубежных рейсах

В 2025 году спрос на перелеты в бизнес-классе вырос на международных рейсах и снизился на внутренних. У «Аэрофлота» продажи таких билетов за границу увеличились на 12% год к году, тогда как на внутрироссийских направлениях зафиксировано незначительное снижение. По данным агентств делового туризма, в среднем по рынку премиальный сегмент на МВЛ вырос на 4%, а на ВВЛ сократился на 4%.

Эксперты связывают динамику с ростом выездного туризма и удешевлением зарубежных перелетов на фоне укрепления рубля. В «Авиасейлс» отмечают, что объем бронирований бизнес-класса на международных рейсах рос вдвое быстрее, чем на внутренних, при этом лидерами спроса стали направления в Китай, ОАЭ и Турцию.

Средняя цена билета бизнес-класса в 2025 году выросла на 2%, до 78 тыс. руб. в одну сторону, при этом на международных линиях тарифы в ряде случаев даже снизились с учетом валютной динамики. В целом доля бизнес-класса на рынке авиаперевозок сохраняется на уровне около 3% от общего пассажиропотока.

