Ничего личного, просто бизнес

Спрос пассажиров на перелеты в бизнес-классе в 2025 году вырос на зарубежных рейсах, но сократился по стране. «Аэрофлот» фиксирует увеличение числа продажи таких билетов на международных направлениях на 12% год к году, агентства делового туризма говорят о росте на 4%. Эксперты динамику спроса также объясняют удешевлением зарубежных перелетов и ростом выездного туризма.

Спрос пассажиров на перелет в классе «бизнес» на международных линиях (МВЛ) у «Аэрофлота» в 2025 году вырос на 12% год к году, сообщили “Ъ” в компании. Одновременно перевозчик (также продает билеты «России») фиксирует «незначительное снижение» спроса в данном классе на внутренних линиях (ВВЛ), не раскрывая показателей. По данным компании делового туризма «Аэроклуб» (оценивает свою базу почти в 3 тыс. крупных корпоративных клиентов), в среднем по отрасли премиальный сегмент на МВЛ за 2025 год вырос на 4%, на ВВЛ — снизился на те же 4%.

В S7 вернули бизнес-класс в самолеты Airbus A320, от которого отказывались в 2019 году ради общего увеличения количества мест, к началу 2025 года. За счет перекомпоновки и с учетом эффекта низкой базы количество пассажиров у перевозчика в течение года выросло на 32%, сообщили в компании. От деталей там воздержались. Собеседник “Ъ” уточнил, что спрос был более ярко выражен на международных рейсах. В других авиакомпаниях “Ъ” не ответили.

В «Авиасейлс» подсчитали, что среди их пользователей рост объема бронирований бизнес-класса на международных рейсах вдвое превысил внутренние: 32% против 14%.

В общей доле от всех бронирований в бизнес-классе на МВЛ, указали там, с большим отрывом лидирует Китай (23%), а также ОАЭ и Турция (по 9%). На внутрироссийских направлениях в топ-3 ожидаемо попали Москва (33%), Сочи (10%) и Петербург (9%). У «Аэрофлота» высокий спрос также демонстрируют рейсы в Калининград, Минводы и Екатеринбург. На МВЛ из Москвы — в Стамбул и Анталью, а также Дубай, Ереван и Пхукет. Динамичный рост показали рейсы в Красноярск, Горно-Алтайск, Грозный, Благовещенск, на МВЛ — в Шарм-эш-Шейх, Пхукет, Мале и Хургаду.

У S7 по стране бизнес-класс часто выбирают пассажиры на рейсах между Новосибирском и Москвой, Петербургом и Сочи, а за рубежом — между Новосибирском и Пекином и между Иркутском и Бангкоком. Самая высокая доля перелетов бизнес-классом, по данным «Аэроклуба», зафиксирована на рейсах во Владивосток и в Благовещенск — 9%, наименьшая — на маршрутах в Сургут и Самару — 1%.

По информации «Аэроклуба», в 2025 году средняя цена билета бизнес-класса выросла на 2%, до 78 тыс. руб., в одну сторону.

Существеннее всего — на 12% — подорожали перелеты во Владивосток , до 159 тыс. руб.

, до 159 тыс. руб. На направлении Москва—Красноярск средняя цена билета выросла на 8%, до 92 тыс. руб.

средняя цена билета выросла на 8%, до 92 тыс. руб. Самые доступные тарифы зафиксированы на рейсах в Калининград (45 тыс. руб., рост на 1%) и Сургут (47 тыс. руб., снижение на 26%).

Самый дорогой билет бизнес-класса был приобретен из Москвы во Владивосток и обратно во время проведения ВЭФ. Перелет рейсом «Аэрофлота» обошелся компании из сферы финансов, кредитования и страхования в 671 тыс. руб., отметили в «Аэроклубе».

В «Аэрофлоте» “Ъ” уточнили, что цены в бизнес-классе на ВВЛ менялись в пределах инфляции, а на МВЛ, с учетом изменения курса валют, незначительно снизились.

По статистике «Аэроклуба», перелеты в бизнес-классе в 2025 году выбирало 3,4% корпоративных клиентов против 3,3% в 2024 году. Доля «Аэрофлота» среди клиентов выросла за год с 83% до 84%, доля S7 — сократилась с 12% до 10%. Совокупно по рынку эксперты оценивают долю бизнес-класса в пределах 3% от общего пассажиропотока, что считается сопоставимым со значениями до пандемии и европейским уровнем (см “Ъ” от 22 апреля 2025 года).

Председатель Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин говорит, что ситуация в бизнес-классе 2025 года прежде всего отражает динамику выездного туризма. Если внутренний показал рост в 5,8%, то количество зарубежных туристических поездок выросло на 14% и более по ряду направлений, отмечает он. «Мы зафиксировали заметный рост в том числе в сегменте премиальных путешествий, особенно на дальнемагистральных направлениях на фоне укрепления рубля, возвращения отложенного спроса и увеличения объема предложения у российских и иностранных авиакомпаний»,— сказал Дмитрий Горин.

