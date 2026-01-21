Принц Гарри: Daily Mail сделала жизнь моей жены «абсолютным кошмаром»

Во время судебного разбирательства с Daily Mail и Mail on Sunday, которые обвиняют в прослушке телефонов знаменитостей, принц Гарри заявил, что эти газеты превратили жизнь его жены Меган Маркл в «абсолютный кошмар».

Принц Гарри обвинил газеты в том, что они пользовались полученной таким образом информацией, в частности, для написания десятков статей о его отношениях с Челси Дэви, с которой он встречался до начала отношений с Меган Маркл. Принц Гарри также заявил, что судебный процесс против газет стал «ужасным опытом» и что все, чего он хочет,— «извинений и некоторой ответственности» для виновных в прослушке.

20 января Высокий суд Лондона начал рассмотрение дела по обвинениям против компании Associated Newspapers, издающей Daily Mail и Mail on Sunday. Многие знаменитости, включая принца Гарри, певца Элтона Джона, а также нескольких актеров и политиков, обвиняют их в прослушке своих телефонов и взломе голосовой почты в период с 1993 по 2011 год. Associated Newspapers называет эти обвинения «абсурдными».

Яна Рождественская