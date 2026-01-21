В Югре гражданские жены погибших бойцов СВО смогут получить выплату в 3 млн руб.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (ХМАО-Югра) внесло изменения в Единый перечень прав, льгот и социальных гарантий для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В частности, расширен круг лиц, имеющих право на получение выплаты в размере трех млн руб. в случае гибели военнослужащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теперь выплата в размере трех млн руб. будет предоставляться не только близким родственникам, но и гражданским женам. Для этого нужно будет выполнить ряд условий: совместное проживание с погибшим на территории Югры в течение трех лет, ведение совместного хозяйства, и наличие общего несовершеннолетнего ребенка. Подтвердить такой статус нужно будет через суд.

«Такие обращения поступали в наш адрес и адрес Уполномоченного по правам человека в Югре от родных и близких военнослужащих. Данная инициатива уже реализована во многих субъектах нашей страны, а с этого года – и в Югре»,– отметил губернатор округа Руслан Кухарук.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что единовременную выплату для свердловских бойцов СВО подняли на 200 тыс. рублей. Теперь она составляет 2,7 млн руб.

Полина Бабинцева