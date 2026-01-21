В ЦОДД сообщили о сокращении пробок в Москве

Загруженность московских дорог снижается благодаря системному развитию альтернативных видов транспорта и интеллектуальному управлению движением. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В 2025 году по дорогам в Москве ежесуточно передвигались порядка 2,79 млн автомобилей, что на 280 тыс. меньше по сравнению с 2019 годом, сообщили в ЦОДД. Количество дней с высокой загруженностью дорог (9 баллов и выше) сократилось на 56% за 12 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и на 78% в сравнении с тем же периодом 2019-го. В 2025 году 9-балльную нагрузку фиксировали семь раз, в основном из-за глобальных мероприятий и сложных погодных условий.

Почти 70% поездок москвичи совершают на городском транспорте. С 2010 года в столице построили и реконструировали 124 станции метро и МЦК, в систему МЦД вошли 137 железнодорожных станций. В 2025 году ввели 20 км новых выделенных полос, а всего их в городе уже 513 км.

Развитие интеллектуальной транспортной системы ЦОДД также способствует снижению трафика и аварийности. С конца 2025 года данные со светофоров попадают в навигационные сервисы, что позволяет автомобилистам планировать маршрут и избегать резких маневров.

При необходимости специалисты из Ситуационного центра ЦОДД переключают светофоры в режим «зеленой волны» на выезд из центра во время вечернего разъезда, координируют работу Дорожного патруля и оперативно взаимодействуют с ГИБДД и коммунальными службами при ухудшении погоды.

Происшествия на ключевых магистралях в тоннелях Москвы в реальном времени фиксирует система из более 1,5 тыс. умных камер. Ежедневно на помощь выезжают 36 экипажей Дорожного патруля. Благодаря этим мерам и профилактике нарушений ПДД по итогам 2025 года количество ДТП снизилось на 9%, погибших — на 15% в сравнении с 2024 годом.

Сегодня компания TomTom опубликовала рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире за 2025 год. Список возглавили Мехико, Бангалор, Дублин, Лодзь и Пуна. В 2021 году Москва заняла второе место в этом рейтинге, а Санкт-Петербург — седьмое. Однако с 2022 года российские города не попадают в рейтинг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пробки расталкивают по миру».