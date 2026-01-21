Пробки расталкивают по миру

Мехико, Дублин, Лима и Бангкок возглавили рейтинг городов 2025 года с самыми загруженными дорогами в мире. Исследование ежегодно публикует компания—производитель навигаторов TomTom. Исследователи отмечают, что автомобилисты вынуждены проводить в пробках по 140–160 часов в год. Москва и Санкт-Петербург последний раз входили в рейтинг по итогам 2021 года. Столичные власти заверили “Ъ”, что в столице уровень загруженности снижается: в 2025 году количество дней с 9-балльными пробками сократилось в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

«Поддержание движения на дорогах еще никогда не было таким трудным»,— сообщили в нидерландской компании TomTom, представляя ежегодный рейтинг загруженности городских дорог. Специалисты указывают, что в 2025 году ситуация с пробками и уровнем загруженности в мире значительно ухудшилась и поездки по городам стали заметно более длительными. Эксперты TomTom на основании данных GPS проанализировали ситуацию почти в 500 городах мира, подсчитав средний уровень загруженности дорог, среднюю скорость движения, расстояние, которое можно преодолеть за 15 минут, и время, проводимое автомобилистами в пробках в год.

По показателю загруженности самая сложная ситуация в Мехико, где водители проводят в пути на 75,9% больше времени, чем могли бы в условиях свободного движения (см. рисунок). Чуть уступают ему индийский Бенгалуру (74,4%) и Дублин (72,9%). А наименьшая загруженность наблюдается в основном в некрупных американских городах. В TomTom отмечают, что за год трафик снизился только в 125 из почти 500 городов, вошедших в исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По средней скорости движения самой медленной оказалась колумбийская Барранкилья, город с населением 1,3 млн человек, где этот показатель не превышает 16,4 км/ч. В Лондоне ситуация немногим лучше — 16,5 км/ч. При этом в калифорнийском Фресно средняя скорость движения достигает 68 км/ч. В Барранкилье и Лондоне за 15 минут можно продвинуться всего на 4,1 км, во Фресно — 17 км. Больше всего времени в пробках ежегодно проводят в Лиме (Перу) — 195 часов, Дублине — 191 час, Мехико — 184 часа. В городе Каунсил-Блафс в американском штате Айова, где живет чуть больше 60 тыс. человек, пробки отнимают у водителей лишь 12 часов в год.

В ближайшие годы улучшений ожидать не стоит, считают эксперты TomTom. «Люди перебираются в города, которые не были рассчитаны на такое количество жителей,— говорится в исследовании.— Так что ситуация с движением транспорта будет только ухудшаться». Разве что «городские власти начнут действовать прямо сейчас, вооружатся точными данными и самыми полезными и надежными исследованиями», комментируют в компании.

Москва и другие российские города в рейтинг TomTom не попадают с 2022 года. В 2021 году Москва занимала в нем второе место по загруженности дорог в мире, Санкт-Петербург располагался на седьмой строчке. По итогам 2020 года московская агломерация и вовсе была мировым лидером по уровню пробок среди 416 городов. Интересно, что мировому лидерству по уровню пробок столичные власти тогда обрадовались, отмечая, что Москве на тот момент удалось «восстановиться» после пандемии и большое количество транспорта на улицах — признак такого восстановления (см. “Ъ” от 14 января 2021 года).

В ЦОДД Москвы вчера не комментировали отсутствие столицы в актуальном рейтинге TomTom. Зато в центре заявили, что загруженность дорог в городе снижается «благодаря системному развитию альтернативных видов транспорта и интеллектуальному управлению движением», несмотря на то что объем автопарка в Москве и области уже превысил 9 млн машин.

По данным ЦОДД, в 2025 году ежесуточно по столичным дорогам передвигались до 2,79 млн автомобилей, и это на 10% меньше показателей 2019 года. Количество дней с высокой загруженностью (от 9 баллов и выше) в прошлом году сократилось на 56% в сравнении с тем же периодом 2024 года и на 78% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. «Такая нагрузка фиксировалась всего семь раз, в основном из-за локальных мероприятий и сложных погодных условий»,— сообщили в Центре. Успехи в борьбе с пробками ЦОДД связывает с развитием интеллектуальной транспортной системы, наличием камер фиксации аварий, передачей сигналов светофоров в навигаторы и возможностью переключения светофоров в пиковые вечерние часы в режим «зеленой волны» при выезде из центра.

Алена Миклашевская, Александр Воронов