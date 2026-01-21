Избирателей заманивают в нейросети

Партия «Новые люди» провела 21 января отчетный слет участников проекта «Нейролаб». В организации считают, что накануне выборов в Госдуму усилия по развитию искусственного интеллекта (ИИ) не остаются незамеченными ее базовым электоратом. Более того, через тему нейросетей «Новые люди» могут воздействовать как минимум на четверть россиян, уверен их лидер Алексей Нечаев.

«Новые люди» объявили себя политическим амбассадором ИИ в России полтора года назад, когда первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев запустил проект «Нейролаб». Под его крыло, согласно отчету партии, попали 900 компаний, связанных с разработкой или применением передовой технологии. Партийцы оказывают участникам консалтинговую поддержку, а также оплачивают доступ к вычислительной инфраструктуре. Согласно задумке, на избирателей «Нейролаб» воздействует через просвещение: в рамках проекта проводятся обучающие мероприятия не только для бизнеса, но и для населения. «Мы создали "Нейролаб", чтобы люди не пугались технологии»,— объяснил господин Ткачев участникам слета.

Проект органично ложится в прогрессистское позиционирование партии, и ее базовый технологизированный электорат этот сигнал считывает, уверен лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

По самым скромным оценкам, граждан, артикулирующих запрос на то, чтобы Россия была в числе мировых технологических лидеров, около 25%, по оптимистичным — до 50%, заявил он “Ъ”: «При этом прогресс для них — это не какая-то хренотень, но то, что делает жизнь лучше, ярче, дает возможность реализоваться».

С помощью проекта партия стремится охватить как можно более широкие слои населения. Например, курсы об ИИ есть и для возрастных граждан, уточнил господин Нечаев: «Учим их не поддаваться на мошеннические ловушки и заманухи».

Увлечь широкого избирателя новыми технологиями возможно, продолжил председатель «Новых людей». Людям нельзя что-то «доказать, но можно показать», добавил он: «В девяностые как было? Никто ничего не объяснял — умри, старушка, ты не вписалась в рынок». Это плохая политика, хорошая же — «вписывать, втаскивать, показывать, способствовать успеху человека», подчеркнул Алексей Нечаев.

В апреле партия намерена провести расширенные парламентские слушания по теме нейросетей. Одной из тем мероприятия, вероятно, станет регулирование политически ориентированного контента участниками рынка. Пока политика входит в зону активного интереса только у 10–15% граждан, что естественным образом снижает интерес российских компаний—операторов ИИ к работе с соответствующим сегментом, заявил господин Нечаев. «Но да, давайте говорить об этом, давайте направлять усилия и в политическую сферу,— призвал политик.

— Или мы хотим, чтобы люди с ChatGPT все это обсуждали и оттуда набирались еврофигни?»

В самом же парламенте, по словам Антона Ткачева, отношение к нейросетям и ИИ варьируется не в зависимости от фракционной принадлежности депутатов, а исходя из личных устремлений. «Мы плотно работаем с инициативами по ИИ в рамках комитета, позицию остальных депутатов определяют их собственные взгляды»,— добавил господин Ткачев.

