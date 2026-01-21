Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что Европа переживает энергетический коллапс из-за перехода на возобновляемые источники энергии. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты избежали подобного кризиса, в то время как европейские страны столкнулись с серьезными проблемами в энергетической сфере.

Дональд Трамп обвинил ветряные электростанции в уничтожении земель и привел данные о снижении производства электроэнергии в Германии. По его словам, в стране объемы выработки снизились на 22% по сравнению с 2017 годом, а цены выросли на 64%. «Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли»,— сказал он.

В отношении Великобритании президент США заявил, что страна теперь производит лишь треть от объемов электроэнергии, зарегистрированных в конце XX века. Также господин Трамп назвал США экономическим двигателем планеты и выразил уверенность в том, что процветание Америки способствует благополучию всего мира.