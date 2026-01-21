В МЧС ответили на сообщения о позднем прибытии на пожар в Адыгее

В ГУ МЧС РФ по Адыгее заявили, что первые подразделения пожарно-спасательной службы прибыли спустя 20 минут после сообщения о возгорании на парковке в ауле Новая Адыгея. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК.

«Сообщение о возгорании на парковке в ауле Новая Адыгея поступило в пожарно-спасательную службу в 22 часа 45 минут... Первые подразделения прибыли в 23 часа 05 минут»,— сообщили в МЧС. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут, указали в ведомстве.

20 января краснодарское издание 93.RU привело слова жителей Новой Адыгеи, которые сообщили, что пожарные приехали через час после вызова.

При налете беспилотников в ночь с 20 на 21 января в Новой Адыгее пострадали 13 человек, 12 квартир были повреждены. На парковке и в многоквартирном доме аула произошел пожар.

