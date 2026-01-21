Фермер выиграл битву за землю

Арбитражный суд Ставропольского края признал незаконным отказ регионального министерства имущественных отношений предоставить фермеру Сергею Шурупину участок площадью свыше 100 га в Грачевском районе. Кроме того, этим же решением аннулирован договор аренды спорной территории с другим сельхозпроизводителем. На землю также ранее претендовала местная епархия. Суд согласился с тем, что министерство должно было провести публичные торги на право заключения договора аренды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, глава крестьянского хозяйства оспаривал решение ведомства от 9 февраля 2024 года об отказе в предоставлении сельхозземель в хуторе Октябрь. Фермер также требовал отменить договор аренды, который министерство заключило 6 сентября 2024 года с главой КФХ Александром Дьячихиным.

Сергей Шурупин посчитал отказ неправомерным и обратился в суд. Единственным основанием для негативного решения стало более раннее обращение РО «Ставропольская и Невинномыская епархия Русской православной церкви» от 18 августа 2023 года, по которому на момент рассмотрения заявления фермера решение еще не принималось.

Истец утверждал, что обратился за арендой до принятия решения по заявлению религиозной организации и до подачи документов Александром Дьячихиным (22 августа 2024 года). По мнению фермера, уполномоченный орган должен был организовать торги, а договор с господином Дьячихиным заключили в обход конкурентных процедур.

Представитель министерства возражал против требований. Он пояснил, что отказ Сергею Шурупину был правомерным, поскольку заявления рассматриваются в порядке поступления согласно Земельному кодексу. Более раннее обращение фермера (от 15 мая 2023 года) обоснованно вернули без рассмотрения из-за отсутствия указания конкретного основания для предоставления участка без торгов.

Ведомство отмечало, что территорию передали Александру Дьячихину после отказа религиозной организации и при отсутствии других заявлений. По мнению министерства, заключение договора аренды в период судебного разбирательства не нарушает права Сергея Шурупина при отсутствии обеспечительных мер.

Епархия обратилась в министерство 14 августа 2023 года с просьбой предоставить участок в аренду на 49 лет без торгов. Однако 26 февраля 2024 года ведомство сообщило религиозной организации об отсутствии правовых оснований для такого предоставления. Александр Дьячихин подал заявление 22 августа 2024 года о предоставлении ему спорного участка в аренду без проведения торгов на пять лет. Договор заключили 6 сентября 2024 года на основании распоряжения правительства края.

Суд согласился с доводами заявителя о том, что, получив заявление Сергея Шурупина при наличии на рассмотрении имеющегося обращения епархии, министерство должно было провести публичные торги на право заключения договора аренды спорного участка.

Судья отметил существенное нарушение срока рассмотрения заявления епархии, которое напрямую повлияло на права и законные интересы фермера. Заявление Сергея Шурупина от 15 мая 2023 года вернули без рассмотрения в течение 14 дней, повторное обращение от 1 февраля 2024 года рассмотрели уже 9 февраля, тогда как заявление религиозной организации находилось на рассмотрении шесть месяцев без объективных причин.

В суде заметили, что длительное бездействие министерства при рассмотрении заявления епархии при одновременном оперативном возврате и последующем отказе главе КФХ Шурупину создало искусственную ситуацию, при которой формальная очередь не отражала реальной конкуренции заявлений.

По мнению судьи, заявитель был лишен возможности реализовать свое право на равный и справедливый доступ к приобретению прав на спорный участок. На момент издания оспариваемого распоряжения министерству было известно о наличии как минимум двух конкурирующих заявлений от специальных субъектов, претендующих на один участок на льготных основаниях.

При выявлении нескольких претендентов на участок из земель сельхозназначения, имеющих право на его предоставление без торгов, уполномоченный орган не вправе отдавать предпочтение одному из них. Единственным правомерным способом разрешения такой ситуации является предоставление права аренды через проведение торгов.

Таким образом, суд признал заявленные требования обоснованными и пришел к выводу о незаконности действий министерства. Договор аренды спорного участка от 6 сентября 2024 года, заключенный между министерством и главой КФХ Дьячихиным в обход публичных процедур при наличии конкурирующей заявки, признан недействительным.

11 февраля 2026 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на это решение от министерства имущественных отношений Ставропольского края.

Тат Гаспарян