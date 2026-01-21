Путин потребовал вернуть электричество и тепло в населенные пункты после аварий

Президент России Владимир Путин потребовал в кратчайшие сроки вернуть электричество и тепло в населенные пункты, где возникли аварии. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Минэнерго Сергею Цивилеву.

«Это касается всех тех регионов, о которых мы сейчас говорили. Это и приграничные регионы, и Сибирь, и Дальний Восток»,— сказал президент. Он попросил проанализировать ситуацию «самым тщательным образом» и посмотреть, что происходит в этих населенных пунктах.

Во время совещания Сергей Цивилев сообщил, что электроснабжение было ограничено примерно у 500 тыс. потребителей в 12 регионах России в выходные и праздничные дни из-за аномальных снегопадов и экстремально низких температур. По словам министра, среднее время восстановления составляло около пяти часов, полное восстановление занимало не больше трех дней.

В Белгородской области 9 января без света и тепла остались более 600 тыс. жителей региона, указал Сергей Цивилев. «Принятыми оперативными мерами в течение суток энергоснабжение населения и социально значимых объектов было полностью восстановлено»,— заявил он. Нарушений функционирования электростанций из-за перебоев с поставками топлива допущено не было, добавил министр.