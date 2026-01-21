Адвокаты жены экс-мэра Сочи пожаловались на изъятие у ее детей единственного жилья

Защита Янины Копайгородской — жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обжаловала решение суда об изъятии у семьи экс-градоначальника имущества на 1,6 млрд руб. Об этом “Ъ” сообщила адвокат госпожи Копайгородской Елизавета Меткина. По ее словам, на решение Хостинского суда Сочи подана краткая апелляционная жалоба. Представители ответчицы, в частности, выражают несогласие с тем, что в доход государства отошла квартира на Цветном бульваре в Москве, которая являлась единственным жильем четверых несовершеннолетних детей их доверительницы. Кроме того, к участию в процессе не был привлечен орган опеки, который следит за соблюдением прав детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Копайгородская (справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Янина Копайгородская (справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Формула "сначала обратить, потом решим, где будут жить дети" не является правовой нормой. Суд обязан оценивать соразмерность и последствия вмешательства в жилищные права несовершеннолетних, а приоритет защиты их законных интересов предполагает недопустимость мер, ведущих к фактическому лишению детей единственного жилья. Именно поэтому защита будет добиваться апелляционной проверки решения и приостановления его исполнения — чтобы в процесс вернулась базовая вещь: законность, а не скорость»,— сказала госпожа Меткина. Адвокаты также указывают, что в доход государства было изъято имущество, купленное на кредитные средства. Как утверждают адвокаты, кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. госпожа Копайгородская взяла в банках еще до заключения брака с мэром.

Хостинский суд Сочи 16 января по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра города-курорта Алексея Копайгородского, его родственников и доверенных лиц. В казну, в частности, отошли 73 объекта недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ленинградской области и 11 автомобилей премиум-класса. По данным надзора, общая стоимость полученного коррупционным путем имущества превысила 1,6 млрд руб., что не соответствует совокупному доходу его семьи и близких родственников. Решение суда приведено к немедленному исполнению. Исключением стала московская квартира, в которой живут четверо несовершеннолетних детей четы Копайгородских, трое из которых являются малолетними. Это жилье может быть конфисковано только после вступления решения суда в силу.

Мария Локотецкая