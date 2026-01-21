В Волгограде и Сочи пройдут турниры UEFA среди юношеских сборных

В Волгограде и Сочи состоятся турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) среди юношеских сборных, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что россияне выступят на соревнованиях с национальным флагом и гимном.

В марте Сочи примет турнир, где выступят сборные среди девушек до 16 лет. Пресс-служба РФС сообщает, что соперницы российской команды определятся в «ближайшее время».

Состязание среди футболистов 2011 года рождения пройдет в апреле в Волгограде. Помимо россиян, в турнире примут участие команды Сербии, Ганы и Казахстана.

UEFA запустил серию Турниров развития в 2012 году. Эти соревнования призваны «дать первую международную практику молодым футболистам и футболисткам».

Арнольд Кабанов