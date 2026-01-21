Французский суд снял арест с полагавшихся «Газпром Экспорту» средств

В январе апелляционный суд Версаля рассмотрел жалобу французской энергетической компании Engie на арест, наложенный по инициативе немецкой Uniper Global Commodities (UGC) на денежные средства, которые должны перечисляться «Газпром (MOEX: GAZP) Экспорту» (ГЭ). Апелляция пришла к выводу, что решение немецкого суда не подлежит исполнению во Франции, поэтому арест должен быть снят.

В июле 2022 года немецкий суд Вайдена обязал ГЭ продолжать поставки газа UGC по договору. Затем Апелляционный суд Нюрнберга разрешил Uniper закупать газ у третьих лиц и обязал ГЭ компенсировать расходы UGC в пределах €3,6 млрд. Поставщиком стала французская Engie. Позднее UGC попыталась взыскать €364 млн аванса за счет средств, полагающихся ГЭ, и в мае 2023-го добилась обеспечительного ареста на суммы, которые Engie должна перечислять российской компании. В декабре 2023 года суд Нантера отклонил ходатайство Engie о снятии ареста, решив, что у нее нет права просить о пересмотре.

В апелляционной жалобе Engie ссылалась на ненадлежащее уведомление ГЭ о заседании, так как немецкий суд направил информацию о понедельничном слушании только в пятницу, причем по электронной почте. Также Engie заявила, что арест в интересах UGC затрагивает ее собственные права, блокируя возможность взаимозачета с ГЭ и создавая угрозу «двойной оплаты». Апелляционный суд Версаля счел, что Engie вправе оспаривать арест средств, так как эта мера создает правовую и финансовую неопределенность именно для французской компании. Кроме того, судьи пришли к выводу, что при уведомлении ответчика за три дня до заседания, касающегося столь значительных сумм, ГЭ не имел реальной возможности представить свою позицию и возражения.

Варвара Кеня