На Ставрополье 30 км трех федеральных трасс станут четырехполосными

Федеральные дорожники в 2026 году расширят до четырех полос несколько ключевых участков трасс в Ставропольском крае, чтобы снять хронические заторы и повысить безопасность движения. Общая протяженность работ на Р-217 «Кавказ», Астрахань – Элиста – Ставрополь и дороге Лермонтов – Черкесск в регионе составит около 30 км.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

По данным управления федеральных дорог «Кавказ», один из главных объектов — перегруженный отрезок Татарка – Надежда на подъезде к Ставрополю по трассе Р-217 «Кавказ». Сейчас это двухполосная дорога, по которой, по оценкам дорожников и региональных властей, ежедневно проходит до 20 тыс. автомобилей, что приводит к регулярным заторам в часы пик и росту аварийности на обгонах. Участок расширяют до четырех полос с устройством новой дорожной одежды и укреплением земляного полотна, встречные потоки разделят осевым барьерным ограждением, чтобы исключить лобовые столкновения. Проект предусматривает установку восьми светофоров с кнопкой вызова для пешеходов и обустройство 14 остановок с павильонами, тротуарами и перильным ограждением, что должно сделать подъезд к краевой столице более безопасным для жителей пригородных поселков. Сдать объект планируют в 2026 году, после чего четырехполосное движение будет обеспечено примерно на 45 км подъезда к Ставрополю, еще около 2 км на подходах расширят до шести полос.

В Ипатовском округе до конца 2026 года дорожники расширят 11-километровый отрезок федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь между Ипатово и Светлоградом. Работы идут в рамках укрупненного плана капитального ремонта федеральной сети, где Росавтодор до конца 2026 года намерен довести до четырех полос около 50 км трасс на Ставрополье, включая участки Р-216 и А-165. На уже завершенных смежных отрезках Р-216 укрепили основание с использованием геотекстиля, переложили асфальтобетон и модернизировали остановочные пункты, аналогичный пакет решений заложен и для нового 11-километрового участка.

Отдельное направление программы — дорога Лермонтов – Черкесск, которая обеспечивает выезд из Ставрополья в Карачаево-Черкесию и на курорты Кавминвод. На части этой магистрали на территории края к 2026 году расширят до четырех полос 14 км, на которых фиксируется растущий транзитный и туристический трафик, особенно в сезон заезда на горные курорты. Еще ранее начат капитальный ремонт 27-километрового участка Винсады – Суворовская, первые 2 км которого ввели в строй в 2022 году, а оставшиеся 25 км планируют сдать до конца 2026 года, также доведя дорогу до четырех полос. Эти проекты, по оценке федерального управления, должны повысить пропускную способность главных выездов к Кавказскому хребту и разгрузить соседние региональные трассы.

Кроме линейного расширения, в 2026 году на трассе «Кавказ» запланирован ремонт двух мостов через реку Кубань в районе Невинномысска. Эти сооружения входят в состав коридора, который связывает Невинномысск, Минеральные Воды и восточные районы края со Ставрополем, и по отдельным участкам пропускает до 20 тыс. машин в сутки. Ремонт и усиление пролетных строений должны обеспечить запас прочности под дальнейший рост трафика и стыковаться с программой расширения ближайших отрезков магистрали до четырех полос. Власти региона увязывают эти проекты с общим планом модернизации опорной дорожной сети и нацпроектом «Инфраструктура для жизни», по которому в 2026 году на Ставрополье запланирован ремонт свыше 130 км дорог разного уровня.

Станислав Маслаков