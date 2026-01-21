Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в отделе полиции Уфы

Кировский районный суд Уфы по ходатайству следователя следственного отдела УФСБ по Башкирии арестовал до 18 марта гражданина одной из стран Центральной Азии, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной организации и подготовке террористического акта.

Суд согласился с аргументами следствия о риске скрытия обвиняемого, продолжения преступной деятельности, а также возможном давлении на свидетелей или воспрепятствовании расследованию.

Сегодня пресс-служба ФСБ России сообщила о ликвидации одного из подозреваемых в подготовке теракта в уфимском отделе полиции и задержании его пособника. По данным ведомства, у них имелось огнестрельное оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Олег Вахитов