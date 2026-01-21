В Уфе мигранты планировали совершить теракт в отделе полиции

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершить теракт в Уфе.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемые привлекли внимание спецслужб тем, что собирали сведения об отделе полиции в Уфе, который они выбрали в качестве объекта теракта. Фигуранты уголовного дела провели разведку местности, купили автоматы, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и начали его сборку.

При задержании руководитель ячейки оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второго участника группы задержали, в отношении него проводят следственные действия.

Следственный отдел УФСБ по Башкирии возбудил уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Майя Иванова