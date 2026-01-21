Глава Минтранса ответил на заявления о завышенной цене аэропорта Домодедово

Стартовую стоимость аэропорта Домодедово на аукционе определила независимая оценочная организация. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, комментируя заявления о завышенной цене актива, передает «РИА Новости».

Назначенный на 20 января аукцион по продаже Домодедово не состоялся. Заявленная начальная стоимость актива составила 132,26 млн руб. Единственную заявку, поданную предпринимателем Евгением Богатым из Чечни, отклонили из-за нарушений в поданном пакете документов.

По мнению бизнесмена Олега Дерипаски, справедливая стоимость аэропорта Домодедово — 40 млрд руб. «Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар»,— написал он 20 января в своем Telegram-канале. Гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что там готовы рассмотреть покупку Домодедово, «если государство будет проводить конкурс на понижение цены».

Подробнее — в материале «Ъ» «В аэропортах ждут плана “Дисконт”».