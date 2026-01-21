Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп назвал конфликт на Украине кровавой бойней

Президент США Дональд Трамп назвал боестолкновения на Украине кровавой бойней и подчеркнул, что хочет положить ей конец. Трансляцию выступления американского президента, в частности, вел телеканал CNBC.

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

«Там идет кровавая бойня. Именно ее я и хочу закончить», — заявил Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Интервью телеканалу GB News в ноябре 2025 года Дональд Трамп так говорил о конфликте Украине: «Это никогда не должно было начаться. Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня».

Сейчас американские дипломаты ведут переговоры с ЕС, Украиной и представителями России об урегулировании конфликта, но на форуме в Давосе господин Трамп подчеркнул, что разрешение украинского кризиса — это, в первую очередь, дело Европы, а не США.

