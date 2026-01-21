Трамп напомнил Канаде, что она «существует только благодаря США»

Без поддержки США Канады как страны не существовало бы, заявил американский президент Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Канада существует благодаря Соединенным Штатам, — сказал он. — Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать свои заявления».

Обращение было адресовано премьер-министру Канады Марку Карни. Накануне он выступил на форуме с критикой «старого миропорядка» и призвал менее могущественные страны объединиться, чтобы противостоять державам. Он также подтвердил готовность Канады поддержать Гренландию, которую президент США хочет взять под свой контроль.

Во время своего выступления Дональд Трамп также назвал США победителем во Второй мировой войне. По его мнению, без американцев в мире «говорили бы по-немецки и немного по-японски».