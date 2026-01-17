Премьер Канады после угроз США захватить Гренландию напомнил о пятой статье НАТО

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что судьбу Гренландии могут решать только она сама и Дания, а не президент США Дональд Трамп.

«Будущее Гренландии — это решение, которое должны принять сами Гренландия и Королевство Дания»,— сказал господин Карни после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Премьер-министр призвал всех союзников по НАТО, включая США, уважать свои договоренности (цитата по Politico).

Господин Карни выразил поддержку суверенитету Дании над островным государством. «Мы являемся партнерами Дании по НАТО. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем»,— сказал он, имея в виду принцип коллективной обороны альянса и сотрудничества между странами-участницами.

Марк Карни и Си Цзиньпин обсуждали вопрос суверенитета Гренландии во время переговоров. По словам премьера Канады, с господином Си они нашли «значительное совпадение взглядов».