Футболист сборной Франции Люка Эрнандес обвиняется в торговле людьми

Защитник ПСЖ и сборной Франции по футболу Люка Эрнандес и его жена Виктория Триай обвиняются в торговле людьми и использовании нелегального труда. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Фото: Albert Gea / Reuters Люка Эрнандес

Фото: Albert Gea / Reuters

В материале говорится, что соответствующее заявление в прокуратуру Версаля подала семья из Колумбии (муж, жена и трое детей), работавшая у пары в период с 2024 по 2025 год. Согласно версии следствия, они занимали различные должности в домохозяйстве Эрнандеса и Триай: охранника, сотрудника службы безопасности, домработницы, повара, няни.

Журнал Paris-Match приводит комментарий одного из истцов. По его словам, семье «обещали высокий уровень жизни и возможность легализоваться во Франции», однако в итоге заставляли «работать круглосуточно семь дней в неделю» за «несоизмеримую объему труда зарплату». Найм граждан Колумбии не был задекларирован, зарплату им выплачивали наличными. «Нас эксплуатировали и унижали», — заявил истец, уточнив, что после увольнения семью шантажировали, указывая на статус нелегалов и угрожая скорой высылкой на родину.

Адвокат истцов Лола Дюбуа осудила футболиста и его жену, сравнив отношение к ее клиентам рабством. «Это целая семья, которая оказалась лишенной прав на социальное обеспечение и на пособие по безработице. Тот факт, что Эрнандес так и не соизволил заключить с ними трудовой договор, свидетельствует о преднамеренности преступления», — добавила она.

29-летний Эрнандес выступает за ПСЖ с лета 2023 года. С командой он по два раза становился чемпионом и обладателем Кубка Франции, по разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA. За сборную страны защитник провел 40 матчей, в ее составе он выиграл чемпионат мира в России (2018) и стал серебряным призером катарского мирового первенства (2022).

Арнольд Кабанов