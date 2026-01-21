В Ставропольском крае планируют отремонтировать 88 км дорог в 2026 году

В Ставропольском крае в 2026 году планируют отремонтировать более 88 км автодорог и четыре моста. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, на краевых трассах власти намерены отремонтировать 23 участка на ключевых направлениях. В частности, обновят 9 км дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» и продолжат ремонт трассы «Невинномысск — Эрсакон». Кроме того, дорожное покрытие улиц планируют обновить в Кисловодске, Пятигорске и Минеральных Водах.

Параллельно продолжится модернизация мостовых сооружений. Благодаря дорожному нацпроекту в регионе уже привели в порядок 38 мостов, в 2026 году в работу взяли еще четыре объекта. К примеру, в Пятигорске началась реконструкция моста на проспекте Калинина в Пятигорске. Весной приступят к капитальному ремонту моста в селе Александровском и двух мостов в селе Китаевском Новоселицкого округа.

Строительные работы должны начаться не позднее начала апреля, чтобы завершить все запланированное во время сезона.

Константин Соловьев