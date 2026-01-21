Трамп: США не должны заниматься Украиной, это дело Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине — это дело Европы, а не Соединенных Штатов. Такую позицию он изложил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Дональд Трамп.

Господин Трамп в очередной раз повторил тезис о том, что если бы он, а не демократ Джо Байден, был президентом США во время начала украинского кризиса в феврале 2022 года, то он не довел бы ситуацию до боевых действий.

«Это война, которая не должна была начаться, и она бы не началась, если бы президентские выборы в США 2020 года не были сфальсифицированы. Это были сфальсифицированные выборы», — сказал Дональд Трамп.