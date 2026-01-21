Трамп пообещал Венесуэле процветание после захвата нефтяных танкеров

США желают процветания для Венесуэлы и сейчас помогают этой стране стать успешной. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Венесуэла будет зарабатывать больше денег в следующие шесть месяцев, чем за последние 20 лет», — сказал американский президент.

Господин Трамп напомнил о высоких ценах на нефть при президенте Джо Байдене. «Зеленую политику» своего предшественника он обвинил в удорожании ресурса.

По словам Дональда Трампа, после начала операции по задержанию нефтетанкеров Вашингтон конфисковал уже 50 млн баррелей нефти. Это сырье доставлено в США, добавил он.

Действующие власти Венесуэлы предложили Штатам «заключить сделку», заявил Дональд Трамп. Он добавил, что «так должны поступать и другие».