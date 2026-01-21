Новые ИП на УСН в Удмуртии получили возможность взять налоговые каникулы

В Удмуртии установили налоговые каникулы сроком на два года для ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые впервые зарегистрировались в 2026 году и работают в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Виды экономической деятельности (ОКВЭД) таких ИП должны соответствовать перечню, утвержденному правительством РФ в декабре.

«Удмуртия стала одним из первых субъектов в стране, в которых будут действовать такие налоговые каникулы,— говорит министр экономики республики Анна Слугина.— Это позволит снизить нагрузку на бизнес, которая возросла в связи с проведением налоговой реформы <...> Экономическая реальность меняется, мы стараемся оперативно реагировать на новые вызовы. Малый и средний бизнес — основные генераторы экономики региона».

Как уточнил «Ъ-Удмуртия», закон о нулевой налоговой ставке по УСН глава Удмуртии Александр Бречалов подписал в конце ноября. В перечень ОКВЭДов от правительства РФ вошли практически все сферы, за исключением организации и проведения азартных игр, деятельности негосударственных пенсионных фондов и некоторых других видов работ.

ИП на УСН с доходом свыше 20 млн руб. в этом году должны будут уплачивать НДС, в большинстве случаев для них отменяются сниженные страховые взносы. Базовая ставка НДС с 1 января была увеличены до 22%.

Сейчас министерство экономики Удмуртии разрабатывает региональный список «льготников». Он должен быть утвержден на сессии Госсовета республики 17 февраля. Какие отрасли в него войдут неизвестно.

Напомним, с января все льготные категории по УСН обнулились. Такие налогоплательщики переведены на базовые ставки — 6% на «доходы» и 15% на «доходы минус расходы». Удмуртия в рамках налоговой реформы сыграла на опережение: Госсовет республики в ноябре принял законопроект об установлении пониженных ставок 5 и 14% для тех субъектов, которые попали в перечень от правительства РФ.

Перечень ОКВЭДов кабмин РФ утвердил в декабре. Распоряжение также закрепило критерий для таких налогоплательщиков — их доход не должен превышать 490,5 млн руб. за налоговый период. Срок действия документа — до конца года. Ранее регионы самостоятельно определяли категории «льготников».

В середине января в Удмуртии создали онлайн-форму на платформе «Яндекс» для проверки возможности попасть под льготный режим по УСН в регионе — ставки 5% и 14%. Предприниматель вводит свой ОКВЭД, после чего автоматически получает ответ.