Законопроект о льготных ставках по УСН в Удмуртии могут рассмотреть в феврале

Законопроект о введении льготных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) для отдельных видов экономической деятельности (ОКВЭД) планируется внести на рассмотрение в Госсовет Удмуртии в феврале. Сейчас прорабатываются детали инициативы, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес». Закон будет распространять свое действие на отношения с 1 января 2026 года.

Напомним, с января все льготные категории по УСН обнулились. Налогоплательщики переведены на базовые ставки — 6% на «доходы» и 15% на «доходы минус расходы». Удмуртия в рамках налоговой реформы сыграла на опережение: Госсовет республики в конце 2025 года принял законопроект об установлении пониженных ставок 5 и 14%.

Перечень ОКВЭДов, по которым регионы могут устанавливать пониженные налоговые ставки по УСН, правительство РФ утвердило в декабре. Распоряжение также закрепило критерий для таких налогоплательщиков — их доход не должен превышать 490,5 млн руб. за налоговый период. Срок действия документа — до конца 2026 года. Ранее регионы самостоятельно определяли категории льготников. В ноябре 2025 года в налоговое законодательство РФ были внесены изменения, которые сузили полномочия субъектов в части «упрощенки».

В середине января 2026 года в Удмуртии создали онлайн-форму на платформе «Яндекс» для проверки возможности попасть под льготный режим по УСН в регионе — ставки 5% и 14%. Предприниматель вводит свой ОКВЭД, после чего автоматически получает ответ.