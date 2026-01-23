Для спасения Дани Захарова не хватает 768 101 руб.

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова: «У Дани тяжелое заболевание крови — анемия Даймонда — Блекфена. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, ребенку по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Родственных доноров у мальчика нет, но нам удалось найти для него полностью совместимого неродственного донора. Его подготовку, забор костного мозга и доставку трансплантата организует наш некоммерческий регистр».

Стоимость подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата 1 201 101 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 768 101 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Даню Захарова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Дани — Анны Николаевны Захаровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).