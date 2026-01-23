Из свежей почты

Матвей Колодкин, 12 лет, задержка психомоторного и речевого развития, спастический тетрапарез, требуется лечение. 251 447 руб.

Матвей родился намного раньше срока, полтора месяца его выхаживали в больнице. В развитии сын сильно отставал, начал держать голову только в два года. Мы стараемся, чтобы Матвей регулярно проходил реабилитацию, и лучший результат дало лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва): у сына появилась опора на ноги, он сделал первые шаги с поддержкой, стал четче говорить. Врачи советуют продолжить лечение, но средств для оплаты у нас нет. Людмила Колодкина, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Матвея задержка развития, тяжелые двигательные нарушения. Задачи следующего курса лечения — коррекция мышечного тонуса, увеличение объема движений и укрепление мышц, развитие речи».

Лера Босхомджиева, 3 года, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 142 920 руб.

Внимание! Цена лечения 271 920 руб. Общество помощи русским детям внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калмыкия» соберут 29 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка верхней челюсти. Перенесла две операции: врачи зашили губу и провели пластику мягкого и твердого нёба. Зубы прорезались в срок, но стали быстро разрушаться, из-за нарушения прикуса Лере трудно откусывать и жевать. Дочке потребуется еще хирургическое вмешательство, но прежде нужна сложная ортодонтическая подготовка. Это дорого, оплатить лечение мы не в состоянии. Просим вашей поддержки. Александра Босхомджиева, Калмыкия

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Лере необходимо ортодонтическое лечение с использованием несъемного аппарата Хааса для расширения верхней челюсти. Лечение подготовит девочку к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Василиса Лучинина, 15 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 199 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Антон Николаевич внес 200 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 95 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 31 тыс. руб.

С раннего детства у дочки часто случались переломы, в пять лет ей диагностировали несовершенный остеогенез — хрупкость костей. В 2021 году Василиса сломала бедро со смещением, после полугода в гипсе стала передвигаться в инвалидной коляске. Дочку оперировали, исправили деформации костей, установили телескопические стержни в голень и бедро, но на ноги она так и не встала. У нее панический страх перед переломами. В клинике в Москве Василисе готовы провести комплексное лечение, но оплатить его я не в силах. Наталия Лучинина, Пермский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Василисе требуется терапия бисфосфонатами и физическая реабилитация, а кроме того, крайне необходима поддержка мультидисциплинарной команды специалистов».

Маша Шикалова, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется специальное кресло-коляска. 194 205 руб.

Внимание! Цена кресла-коляски 426 205 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 82 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 125 тыс. руб.

При рождении дочка перенесла кислородное голодание, ей диагностировали детский церебральный паралич. Маша не ходит, не может сидеть без опоры. Врачи подобрали ей специальное кресло-коляску, разработанное для детей с ДЦП,— маневренное, поддерживающее тело, в нем дочка сможет сидеть, не испытывая дискомфорта. Но суммы сертификата от Социального фонда не хватит, чтобы покрыть стоимость кресла-коляски, а самим нам недостающих средств не собрать. Помогите, пожалуйста! Ирина Шикалова, ЛНР

Педиатр Детской поликлиники Наталья Тестова (Краснодон, ЛНР): «У Маши детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Девочке необходимо специальное кресло-коляска, рекомендуемая модель — Patron Froggo на домашней раме».

