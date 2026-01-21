Телеканал в Латвии будет включать рекламу во время выступления россиян на Играх

Латвийские телеканалы будут включать рекламу во время выступления российских и белорусских спортсменов на Олимиаде 2026 года. Об этом сказал директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис, слова которого приводит агентство LETA.

Он рассказал, что канал TV6 уже показывал рекламу вместо выступления россиян на чемпионате Европы по санному спорту. Он заявил, что изначально рассматривалась возможность отказа от трансляции турнира, однако это решение «могло навредить латвийским саночникам». По словам господина Цирцениса, телекомпания планирует придерживаться этой политики и во время проведения Олимпиады.

15 января Олимпийский комитет Латвии (LOK) рекомендовал спортсменам избегать любых контактов с россиянами и белорусами. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил обращение в Европейский суд по правам человека с обвинениями в адрес главы LOK Раймонда Лаздиньша.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Атлеты из России и Белоруссии выступят на Играх в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов