Ярославль ждет Леню Педенкова в феврале

16 января на rusfond.ru, в “Ъ” и эфире ГТРК «Новосибирск» мы рассказали историю трехлетнего Лени Педенкова из Новосибирской области («Левша поневоле», Светлана Иванова). У мальчика акушерский паралич правой руки, есть ограничение подвижности плеча и предплечья, Леня постоянно зависит от посторонней помощи. Исправить ситуацию поможет хирургическое лечение — оно восстановит поврежденные нервные окончания, мышцы начнут работать правильно. Рады сообщить: вся необходимая сумма (938 060 руб.) собрана. Родители Лени благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Леонид Педенков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Леонид Педенков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 16 января 9615 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Новосибирск», «Владимир», «Нижний Новгород», «Калуга» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 60 компаний исчерпывающе помогли 70 детям, собрано 37 075 258 руб.