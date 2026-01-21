«Билайн» объяснил появление доступа к YouTube без VPN в приложении «ВымпелКома»

«Билайн» прокомментировал информацию о предоставлении абонентам доступа к YouTube без использования VPN, сообщила пресс-служба компании «Ъ». В «Билайне» пояснили, что речь шла о внутреннем тестировании.

«Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа клиентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт»,— отметили в пресс-службе.

Сегодня стало известно, что в приложении «ВымпелКома» (бренд «Билайн») появилась возможность просмотра YouTube без VPN. Уточнялось, что опция доступна на тарифе «План Б», а просмотр видео возможен исключительно через мобильное приложение оператора.