Абонентам «Билайна» дали доступ к YouTube без VPN через приложение

В приложении «ВымпелКома» (бренд «Билайн») появилась возможность смотреть YouTube без использования VPN, сообщили РБК несколько абонентов. Опция доступна на тарифе «План Б», смотреть видео можно только в приложении.

Представитель «ВымпелКома» заявил изданию, что оператор «ведет работы по настройке сервиса». «Когда сервис будет стабилизирован, мы о нем расскажем»,— добавил он, не назвав конкретных сроков.

В ноябре 2025 года оператор открыл пользователям этого тарифа доступ к видеосервису Netflix, музыкальному сервису Spotify и еще нескольким не работающим в России сервисам. Доступ можно получить в приложениях и на сайтах сервисов через мобильный интернет.

Работу YouTube в России замедляют с лета 2024 года. В Госдуме причиной называли нарушение российского законодательства со стороны видеохостинга. В том же году YouTube стал хуже работать на мобильных сетях. Президент Владимир Путинговорил, что в ситуации с YouTube больше вопросов к самой платформе, а не к властям России.

