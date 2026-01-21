На владельца «Читай-города» снова составили протокол о пропаганде запрещенного ЛГБТ

В отношении владельца сети книжных магазинов «Читай-город» ООО «Грамота» снова составили протокол по статье о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Информацию об этом «Ъ Волга-Урал» подтвердили в пресс-службе Йошкар-Олинского городского суда.

Поступивший протокол оформлен по статье 6.21 КоАП РФ, предполагающей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, а также отказа от деторождения. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, организации может быть назначен штраф до 1 млн рублей или запрет на деятельность на срок до 90 суток.

Материал к рассмотрению в суде пока не назначен.

В декабре 2025 года Центральный районный суд Читы оштрафовал компанию-владельца сети «Читай-город» на 800 тысяч рублей по той же статье.

Влас Северин