В Ставрополе подорожает проезд на четырех муниципальных маршрутах

В феврале в Ставрополе повысится тариф на проезд по четырем муниципальным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, с 4 февраля проезд на маршруте № 19м «Бульвар Зеленая Роща – детская городская больница» будет стоить 40 руб. До 50 руб. с 6 февраля поднимется тариф на проезд в автобусе № 41 «Диагностический центр – ул. Чехова».

Также с 6 февраля до 50 руб. поднимутся цены на билет на автобусы № 88 «Гипермаркет «Магнит» – Диагностический центр» и № 47 «ул. Чехова – ж/к «Белый город».

Перевозчики обосновали повышение тарифа ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы и другие товары, необходимые для их деятельности, а также инфляцией.

Наталья Белоштейн