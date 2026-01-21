В Черноземье незначительно подешевела аренда домов

В среднем в макрорегионе за 2025 год снизилась арендная ставка на частные дома на 5,3% при общероссийском показателе в -22,8%. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самое заметное снижение стоимости аренды домов наблюдалось в Курской области — до 57,4 тыс. руб. в месяц, что на 22% ниже уровня предыдущего года. В Воронежской средняя ставка сократилась на 18,3% и составила 36,9 тыс. руб. В Липецкой аренда домов снизилась на 15,9%, до 52,5 тыс. руб.

Наибольший рост ставок, по данным портала, зафиксирован в Белгородской области, где средняя стоимость аренды достигла 46,9 тыс. руб., увеличившись на 11%. В Орловской показатель вырос на 10,2% (54,4 тыс. руб.). В Тамбовской арендные ставки увеличились на 3% и составили 37,8 тыс. руб.

При этом по всей России зафиксировано снижение показателей. По итогам 2025 года рост стоимости аренды домов отмечен лишь в 17 регионах из 83, тогда как в 66 субъектах ставки снизились. В среднем по России аренда дома составила 46,3 тыс. руб. в месяц.

В ноябре прошлого года в Липецке началось заселение первого в облцентре арендного дома, который входит в состав жилого комплекса «Суббота». Стоимость аренды составит от 30 тыс. руб. в месяц.

Анна Швечикова