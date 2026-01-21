Вузы изменили перечень вступительных экзаменов

Высшие учебные заведения утвердили обновленный перечень вступительных испытаний за 12 дней до окончания срока подачи школьниками заявлений на единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщила газета «Известия». Изменения затронули 48 направлений подготовки.

Согласно проекту документа, который вступит в силу 1 марта 2026 года, для большинства технических направлений основным экзаменом стала физика, для гуманитарных — история, отмечают «Известия». ЕГЭ по физике теперь необходимо будет сдать при поступлении на 26 направлений подготовки, по истории — на 21. Кроме того, теперь будущие учителя должны сдавать ЕГЭ по своим профильным предметам.

Корректировки связаны с изменениями в перечне вступительных испытаний, утвержденными Министерством науки и высшего образования России. Перечень вступительных испытаний при приеме в высшие учебные заведения действует с 1 марта 2022 года, его периодически пересматривают.

20 января Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ, которые нужно набрать для получения аттестата в 2026 году. Обязательными экзаменами остаются русский язык и математика. Минимальный порог по русскому языку составляет 24 балла, для поступления в вуз — 36 баллов. Минимум по профильной математике составляет 27 баллов.

В 2026 году ЕГЭ пройдет в три этапа. Досрочный — с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Заявление на участие в ЕГЭ можно подать до 2 февраля включительно.