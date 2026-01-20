Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ, которые нужно набрать для получения аттестата в этом году. Обязательными предметами остаются русский язык и математика: по ЕГЭ по русскому минимум — 24 балла, для поступления в вуз — 36 баллов, по профильной математике минимум — 27 баллов.

Также определены минимальные баллы по предметам по выбору. По обществознанию школьнику нужно набрать не менее 42 баллов, по информатике — 40, по географии — 37, по биологии, физике и химии — 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла, по иностранному языку — 22 балла. В пресс-службе правительства напомнили, что вузы сами определяют проходные баллы ЕГЭ, и они, как правило, выше минимальных значений.

ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля и дополнительный — с 4 по 25 сентября. Заявления на участие в ЕГЭ принимают до 2 февраля включительно.

В 2026 году большинство российских вузов начнет переход на новую систему высшего образования. Она предусматривает единый уровень — высшее образование с разной продолжительностью обучения в зависимости от профиля. Для инженерных и педагогических специальностей срок составит пять лет, для отдельных направлений в сфере туризма и IT — меньше, а для наукоемких специальностей — до шести лет.